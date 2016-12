Agenzia entrate, busta sospetta

14:32

- Una busta contente polvere sospetta di colore bianco e con la scritta "usurai" è stata recapitata questa mattina all'Agenzia delle entrate di via Sidoli a Torino. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, che hanno spedito un campione della sostanza all'Istituto zooprofilattico di Torino per le analisi biologiche. Undici persone venute a contatto con la busta sono state isolate in attesa dei risultati degli esami.