foto Ansa 09:26 - Ucciso per strada, con alcune coltellate alla gola, in un agguato per motivi passionali. E' morto così Moreno De Lillo, decoratore 42enne con alcuni precedenti penali, attirato in trappola dal suo assassino, a pochi metri dal condominio nel quale abitava, a Rivoli, nel Torinese. I carabinieri hanno fermato un 23enne che, nella notte, ha confessato il delitto.

Il giovane ha agito per ragioni passionali: non si era rassegnato alla separazione dalla fidanzata, una ragazza di 25 anni che da qualche mese era andata a vivere con De Lillo. Ieri sera, in preda ad un raptus di gelosia, Diego P. si è recato sotto il palazzo della coppia e ha attaccato un pezzo di nastro adesivo sul tasto del citofono, facendolo suonare ininterrottamente.



De Lillo, allarmato, è sceso in strada ma, una volta aperto il portone, ha trovato ad attenderlo il giovane, che lo ha aggredito con decine di coltellate, una delle quali lo ha quasi decapitato. Il corpo è stato trovato da un passante sotto un albero in un'aiuola coperta di neve davanti al condominio.



La ragazza non ha avuto il coraggio di vedere quello che era successo: impaurita, è rimasta nell'androne. E' stata lei a fornire le prime indicazioni ai carabinieri perché arrestassero l'ex fidanzato, fuggito in auto a Collegno (Torino), dove abita. Quando lo hanno fermato, aveva ancora i vestiti sporchi di sangue.



Lo stesso omicida, all'inizio di gennaio, aveva consegnato ai carabinieri alcune lettere anonime, nelle quali cercava di screditare De Lillo per riconquistare la fidanzata.