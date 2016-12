Amianto, oggi la sentenza Eternit

- E’ prevista per le 13.15 a Torino la sentenza del processo Eternit. C’è grande attesa per il primo grande processo dell’amianto in tutto il mondo. Al Palazzo di Giustizia del capoluogo torinese sono arrivati ben 26 pullman, di cui 17 solo da Casale Monferrato, sede dell’azienda dal 1906 al 1986. Gli imputati sono due: Stephan Ernest Schmidheiny, 64 anni, e Jean Louis de Cartier de Marchienne, 90 anni, gli ultimi proprietari dell’Eternit, accusati di disastro doloso permanente e omissione dolosa di misure antinfortunistiche.

E’ proprio il dolo la novità importante del processo perché secondo l’accusa i due imprenditori sapevano che la polvere d’amianto era letale ma non hanno fatto nulla per impedire che i lavoratori dei loro stabilimenti morissero a causa del terribile veleno. Per questo il pm Raffaele Guariniello ha chiesto, per ciascuno dei due accusati, vent’anni di carcere.



Il maxi processo Eternit si è aperto poco più di due anni fa a Torino ed è stato uno dei più importanti della storia: sono state celebrate 65 udienze tra il 2009 e il 2011 e le parti civili sono state ben 6.392. Numeri ancora più impressionanti sono quelli delle vittime stimate: circa 2300 solo tra i dipendenti dei quattro stabilimenti italiani dislocati a Casale Monferrato, Cavagnolo. Rubiera (Reggio Emilia) e Bagnoli (Napoli). “La verità la sappiamo, ora vogliamo la giustizia” afferma, in un comunicato, la Rete Nazionale per la Sicurezza sul lavoro.