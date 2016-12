- Un uomo è stato trovato morto in un grande magazzino di abbigliamento a Romagnano Sesia (Novara) dove la scorsa notte è divampato un incendio preceduto da un'esplosione. Secondo gli investigatori, l'uomo aveva tentato di dar fuoco alla struttura. Il corpo, in corso di identificazione, è stato trovato dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme alle forze dell'ordine.

Il magazzino di abbigliamenti - la Hilton Vestiari - già in passato aveva subito una serie di attentati. Per questo gli inquirenti sono propensi a pensare che l'uomo abbia tentato di far esplodere la sturttura. I vigili del fuoco, dopo aver domato le fiamme, si sono occupati di mettere in sicurezza l'intera struttura che è stata gravemente danneggiata e pertanto risulta inagibile.