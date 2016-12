Droga, stop traffico Olanda-Italia

07:02

- La Guardia di Finanza in un'operazione scattata nella notte e duarata fino alle prime luci dell'alba, ha smantellato Un traffico internazionale di sostanze stupefacenti fra l'Olanda e l'Italia. Arrestate 27 persone e sequestrati 280 chili di hashish, marijuana e cocaina. Oltre 30 le perquisizioni. Gli arresti sono stati fatti in Piemonte e in Olanda, a Helmond, dove la Polizia di Brabant ha fermato una persona.