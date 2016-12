Novara: donna morta, sentito marito. Si fa strada l'ipotesi del delitto

foto Ansa 06:48 - E' stata identificata la donna trovata morta nel parcheggio di un supermercato a Novara. Si tratta di Giuseppina Sciaulino, 56 anni, di Novara. Secondo gli accertamenti della squadra mobile la donna era andata via di casa domenica sera, dopo l'ennesimo litigio con il marito. L'uomo è stato interrogato a lungo dagli investigatori. Le indagini, senza escludere alcuna ipotesi, si stanno orientando a privilegiare la pista del delitto. - E' stata identificata la donna trovata morta nel parcheggio di un supermercato a Novara. Si tratta di Giuseppina Sciaulino, 56 anni, di Novara. Secondo gli accertamenti della squadra mobile la donna era andata via di casa domenica sera, dopo l'ennesimo litigio con il marito. L'uomo è stato interrogato a lungo dagli investigatori. Le indagini, senza escludere alcuna ipotesi, si stanno orientando a privilegiare la pista del delitto.

Sul corpo della Sciaulino sono state rilevate diverse escoriazioni, soprattutto sulle gambe, ma mancano evidenti segni di violenza. Tuttavia, in attesa di un esame più approfondito del corpo, molti elementi portano gli investigatori a prediligerela pista del delitto.



Il marito ha raccontato del litigio e della fuga della moglie: allontanamento che, tuttavia, non ha ritenuto fosse il caso di segnalare alle forze dell'ordine. La donna è stata trovata a pochi passi dalla sua vettura (a bordo c'era la borsetta che non pare essere stata toccata), ormai priva di vita, da un passante.



Un'ipotesi che gli investigatori stanno valutando con molta attenzione è che Giuseppina Scaiulino possa essere stata picchiata nella notte e lasciata per terra finché non è morta, magari a causa del freddo più che per le ferite.