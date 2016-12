Piemonte, toccati i -20°C a Cuneo

09:48

- In Piemonte il freddo non dà tregua: le temperature sono scese di molto sotto lo zero su tutto il territorio. Il record negativo in pianura è stato registrato a Villanova Solaro, nel Cuneese, dove il termometro ha toccato i -19,7 gradi. Sfondato il tetto dei meno 30 gradi a Capanna Margherita, sul Monte Rosa, dove la colonnina è arrivata a -30,1 gradi.