Piemonte, niente neve ma si gela

- Niente neve sul Piemonte, ma le temperature continuano ad abbassarsi con una punta di 29,8 gradi sotto zero alla Capanna Margherita sul Monte Rosa, secondo i rilevamenti dell'Arpa. Freddo polare anche sulle altre montagne (-22,6 gradi all'Alpe Devero) e in pianura con una punta massima di -15,4 a Isola Sant'Antonio (Alessandria). Freddo intenso anche a Torino dove l'Arpa ha registrato la punta di cinque gradi sotto zero.