Piemonte,la Gdf smaschera centinaia di falsi poveri

foto Ansa

07:55

- Nel 2011, in Piemonte, la Guardia di Finanza ha scoperto 574 "furbetti" che hanno causato danni erariali per oltre 37,2 milioni di euro con truffe o altri sistemi e hanno ottenuto, in maniera illecita, finanziamenti statali o comunitari per 6,6 milioni di euro. Smascherati in particolare 266 "finti poveri" (su 974 controlli) che hanno ottenuto contributi per gli affitti, sconti alle mense scolastiche e borse di studio senza averne diritto.