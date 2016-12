Piemonte, operazione anti evasione: fisco non pagato per 2 mld euro nel 2011

foto Ansa 08:23 - La Guardia di Finanza ha scoperto in Piemonte, per l'anno 2011, evasioni fiscali su redditi per due miliardi di euro. Circa un quarto (453 milioni) sono stati nascosti da evasori totali, microaziende che anche hanno evaso iva per 73 milioni di euro. Sempre nel 2011, in Piemonte le Fiamme gialle hanno controllato 8.100 aziende e hanno fatto 43.500 interventi per la verifica di scontrini e ricevute con irregolarità nel 31% dei casi. - La Guardia di Finanza ha scoperto in Piemonte, per l'anno 2011, evasioni fiscali su redditi per due miliardi di euro. Circa un quarto (453 milioni) sono stati nascosti da evasori totali, microaziende che anche hanno evaso iva per 73 milioni di euro. Sempre nel 2011, in Piemonte le Fiamme gialle hanno controllato 8.100 aziende e hanno fatto 43.500 interventi per la verifica di scontrini e ricevute con irregolarità nel 31% dei casi.

In particolare, nel contrasto all'evasione internazionale, le Fiamme Gialle del Piemonte hanno recuperato redditi sottratti a tassazione per 207 milioni di euro. Nell'ambito dell'evasione immobiliare è stato scoperto un vasto e sofisticato sistema evasivo con una struttura criminosa che ha fruttato 100 milioni di euro di false fatturazioni e 27 milioni di redditi sottratti a tassazione, oltre che altri 15 milioni di evasione dell'Iva (14 le persone arrestate).



Ad Asti è stato scoperto il titolare di un'impresa di trasporti su gomma che ha emesso false fatture per 50 milioni di euro e nei confronti del quale sono stati eseguiti sequestri per un valore di 1,8 milioni di euro.



Ad Alessandria, sono stati scoperti due coniugi, titolari di una società di capitali, che commerciavano autoveicoli evadendo sistematicamente il pagamento dell'Iva, nascondendo al fisco 46 milioni di euro con un'evasione Iva per 7,5 milioni.