L'Italia nella morsa del gelo e la neve mette in ginocchio il Piemonte: blackout e scuole chiuse

La situazione in Europa 08:19 - Italia nella morsa gelida del maltempo. Nevica praticamente in modo ininterrotto sul Nordovest. In Piemonte novemila persone senza elettricità per i guasti causati dalle nevicate. Scuole chiuse a Torino. Il maltempo dovrebbe spostarsi ora sul Sud e sulle isole e nelle prossime ore è prevista una nuova perturbazione siberiana, con neve al Sud e al Centro, anche vicino Roma.

Genova, mezzo metro di neve nell'entroterra

Mezzo metro di neve circa in alta Val Trebbia, alta Valle Scrivia, alta Val d'Aveto e in altre zone dell'entroterra genovese. I mezzi spazzaneve e spargisale della Provincia sono in azione. Nel capoluogo ha nevicato finora sulle alture. Amiu, Aster, Municipi e volontari stanno provvedendo a liberare le strade collinari. Chiusi i cimiteri sulle alture e i parchi pubblici, le scuole sono in funzione.



Si battono i denti fino a sabato

E' in arrivo in tutta Europa una freddissima fase invernale e nevica in Piemonte (40cm totali tra Cuneo ed Asti e rilievi genovesi e savonesi fino a sera), a bassa quota in Liguria fino in pianura tra Savona e Genova nonché su ovest Lombardia. La situazione è destinata a peggiorare nel corso della settimana con l'arrivo di aria gelida di provenienza siberiana che, prima al Nord e poi anche al Centrosud, farà scendere le temperature molti gradi sotto lo zero.



Si mobilitano i trattori della Coldiretti

Con l'emergenza, per pulire le strade, sono stati mobilitati anche molti agricoltori della Coldiretti con trattori utilizzati come spalaneve e spandiconcime adattati per la distribuzione del sale contro il gelo. E' quanto riferisce la Coldiretti in riferimento all'ondata di maltempo che ha improvvisamente portato il ghiaccio e la neve anche in pianura. Un intervento per consentire la circolazione in molti chilometri di strada anche se nelle campagne si segnalano situazioni di difficoltà. La possibilita' di utilizzare anche i mezzi meccanici agricoli garantisce - sottolinea la Coldiretti - la viabilità e scongiura il rischio di isolamento delle abitazioni soprattutto nelle aree più impervie interne e montane, grazie alla maggiore tempestività di intervento. Gli accordi, a livello comunale e provinciale, prevedono che in caso di nevicata l'agricoltore sia reperibile a qualsiasi ora del giorno e delle notte e in attività fino alla pulitura delle strade assegnate.