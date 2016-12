Neve, scuole chiuse a Torino

19:31

- Scuole chiuse per neve a Torino domani. "In via precauzionale e a tutela della incolumità dei cittadini, il sindaco ha disposto la chiusura domani delle scuole di ogni ordine e grado, inclusi asili nido e scuole materne su tutto il territorio comunale", spiega un comunicato di Palazzo Civico. "Analoga misura - dice ancora la nota - riguarda i centri comunali per persone anziane o disabili e i cimiteri".