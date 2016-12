Corsi lavoro truffa, tre denunce

06:34

- La guardia di finanza di Torino ha scoperto tre agenzie per la formazione al lavoro che avrebbero gonfiato le spese di vari corsi per un totale di circa tre milioni di euro. Tre persone sono state denunciate per truffa aggravata ai danni dello Stato, indebita percezione di erogazioni pubbliche e falso in atto pubblico. In un caso l'agenzia esibiva in Regione le dichiarazioni di rinuncia all'impiego, falsificando le firme dei corsisti.