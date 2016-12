Torino, cade da cantiere e muore

15:10

- Un uomo di 30 anni è precipitato dal secondo piano di un cantiere, in provincia di Torino, è stato subito portato in ospedale per i soccorsi ma è morto due ore dopo il suo arrivo. L'incidente si è verificato a Baldissero Canavese: in seguito alla caduta l'uomo ha riportato gravissimi traumi a cranio e torace ed è quindi stato trasferito in elicottero al Cto del capoluogo piemontese. Ma non c'è stato niente da fare.