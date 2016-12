No Tav, fiaccolata in Val di Susa

21:49

- Centinaia di persone stanno partecipando alla fiaccolata No Tav organizzata a Bussoleno, in Val di Susa, dopo gli arresti di questa mattina per gli scontri avvenuti durante le manifestazioni della scorsa estate contro la linea Torino-Lione. Presenti alla fiaccolata, oltre al leader dei No Tav, Alberto Perino, anche alcuni sindaci della Valle. Per solidarietà molti commercianti hanno tenuto i negozi aperti.