foto Ansa Correlati Arresti no tav, il presidio solidale a Milano 12:41 - Vasta operazione della polizia in tutta Italia per l'esecuzione di oltre 40 ordinanze di custodia cautelare per gli incidenti avvenuti a luglio, in Val Susa, contro la linea ferroviaria Tav Torino-Lione. I reati contestati sono lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Negli scontri al cantiere rimasero feriti oltre 200 uomini delle forze dell'ordine e decine di manifestanti. - Vasta operazione della polizia in tutta Italia per l'esecuzione di oltre 40 ordinanze di custodia cautelare per gli incidenti avvenuti a luglio, in Val Susa, contro la linea ferroviaria Tav Torino-Lione. I reati contestati sono lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Negli scontri al cantiere rimasero feriti oltre 200 uomini delle forze dell'ordine e decine di manifestanti.

Le ordinanze sono state emesse dal gip di Torino, Federica Bompieri, su richiesta del procuratore aggiunto Andrea Beconi, nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla Questura del capoluogo piemontese.



Oltre che il capoluogo piemontese, l'operazione riguarda le province di Asti, Milano, Trento, Palermo, Roma, Padova, Genova, Pistoia, Cremona, Macerata, Biella, Bergamo, Parma e Modena. La polizia sta notificando 25 provvedimenti di custodia cautelare in carcere, 15 misure di obbligo di dimora, un provvedimento di custodia cautelare ai domiciliari e una misura di divieto di dimora nella provincia di Torino.



Nell'operazione sono coinvolte anche due persone che in passato hanno militato in organizzazioni terroristiche: una risiede nel Torinese, l'altra in provincia di Pistoia. La Procura ha comunque sottolineato che si tratta di un'"operazione chirurgica": non vengono contestati reati associativi ma solo singoli episodi, sulla base di indagini basate essenzialmente su riprese video, fotografie e riconoscimenti diretti.



Fra le decine di arresti, alcuni riguardano frequentatori del Centro sociale torinese Askatasuna e di "case occupate" a Milano. Un ordine di custodia è stato emesso anche per un militante No Tav attivista di un comitato di Bussoleno, in Val Susa, mentre l'abitazione di Guido Fissore, consigliere comunale di un altro paese della valle, Villar Focchiardo, è stata perquisita.



Annunciato raduno in val di Susa

Dopo il blitz della polizia, gli attivisti del movimento No Tav hanno deciso di radunarsi proprio a Villar Focchiardo, annunciando il ritrovo attraverso siti e social network. Gli avvocati del "legal-team" del movimento No Tav - riferiscono gli stessi attivisti - sono già al lavoro per assistere alcuni degli arrestati.



La battaglia in Val Susa

Gli scontri estivi in Val di Susa iniziarono il 24 maggio. Quella notte circa 500 No Tav, che occupavano da giorni l'area della Maddalena di Chiomonte, diedero inizio a una sassaiola contro le forze dell'ordine e i camion degli operai che cercavano di montare le prime reti del cantiere. Il 27 giugno fu il giorno dello sgombero: circa duemila uomini delle forze dell'ordine liberarono l'area occupata e vennero montate le recinzioni su un'area di 36mila metri quadrati.



I No Tav passarono al contrattacco per riprendersi la zona il 3 luglio, la giornata più dura, sette ore di scontri tra bombe carta e oggetti tirati contro i poliziotti e, dall'altra, lacrimogeni e idranti.



Tra gli arrestati anche ex br

C'è anche l'ex brigatista rosso Paolo Maurizio Ferrari fra le persone arrestate dalla polizia questa mattina all'alba. Paolo Maurizio Ferrari, 66 anni, originario di Milano, non si è mai pentito o dissociato ed è tornato in libertà nel 2004 dopo aver scontato 21 anni per reati di terrorismo e altri nove anni per la rivolta del 1979 nel carcere dell'Asinara.