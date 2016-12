Ivrea, bimba muore: forse meningite

01:06

- Una bambina di 2 anni e mezzo di Bollengo, nel Torinese, è morta all'ospedale d'Ivrea per sospetta meningite fulminante. Lunedì si effettuerà l'autopsia per verificare le cause del decesso. Intanto l'Asl To4 ha provveduto ad effettuare la profilassi a tutti i compagni d'asilo, ai genitori e alle maestre della bambina. La piccola era tornata dall'asilo e stava bene poi è sopraggiunta la febbre alta e il decesso.