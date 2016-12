Cassazione:morte Matilda,madre via

17:02

- Elena Romani, madre della piccola Matilda, uccisa a Roasio (Novara) il 2 luglio 2005, non è responsabile della morte perché non era presente al momento dell'omicidio, ma era "nel cortile per stendere all'aria il cuscino lavato". Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui ha confermato l'assoluzione in Appello. Secondo i giudici la corte d'Appello "ha dato ampiamente conto della sequenza nella quale si sono svolti i fatti".