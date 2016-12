Fiom: ora referendum contratto Fiat

15:13

- La Fiom ha raccolto 19.058 firme nelle fabbriche Fiat per chiedere un referendum abrogativo del contratto di lavoro del 13 dicembre. Le firme necessarie per raggiungere il quorum erano 17.240 su 86.200 lavoratori coinvolti. Il quorum, quindi, è stato superato. "In alcune aziende del gruppo - ha sottolineato Giorgio Airaudo, responsabile Auto della Fiom - ha firmato oltre il 30% degli occupati".