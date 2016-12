Torino, anziana legata e rapinata

23:48

- Una donna di 80 anni è stata legata con del nastro adesivo e rapinata in casa a Torino da due uomini che si erano introdotti nel suo appartamento con la scusa di consegnarle una raccomandata. L'anziana ha riferito alla polizia che si trattava di due italiani che sono fuggiti portandosi via 800 euro in contanti, il bancomat e tutti i monili, il cui importo è da quantificare.