Torino, violenta aggressione a taxista

foto Ap/Lapresse 07:52 - Un tassista è stato violentemente aggredito e rapinato da due clienti a Leinì (Torino) ed è stato trasportato al vicino ospedale di Chivasso, dove si trova in gravi condizioni, in stato di shock e con diversi traumi, anche se non è in pericolo di vita. L'uomo non riesce a raccontare dettagliatamente quanto gli è accaduto. A dare l'allarme, chiamando i carabinieri, è stato un passante che ha assistito alla fase conclusiva dell'aggressione.

Ripresosi in ospedale dallo shock, la vittima ha detto ai carabinieri di aver caricato due persone a Torino e di averle portate a Leini, ma ad un certo punto i due gli avrebbero intimato di fermarsi. Quindi lo avrebbero picchiato e rapinato dei soldi che aveva con sé.



Gli inquirenti stanno ora cercando di accertare i fatti. Anche con l'ausilio del testimone. Il tassista non è comunque in pericolo di vita.