foto Ansa Correlati Le immagini del macabro ritrovamento 20:05 - Il cadavere di Pietro Tevere, 39 anni, è stato trovato nel bagagliaio di un'auto a Torino. Il ritrovamento è avvenuto poco prima delle 14 in via Tempia, nel quartiere Barriera di Milano. L'uomo era scomparso da casa ieri. Oggi i familiari hanno sporto denuncia e sono iniziate le ricerche, concluse in un parcheggio dove è stata trovata la sua auto e il corpo senza vita all'interno del bagagliaio.

Il corpo dell'uomo senza vita si trovava nel portabagagli di una Fiat Stilo bordeaux, ferma in un parcheggio a lisca su un lato della strada. Sul posto i vigili del fuoco, che dopo aver transennato l'area, hanno aperto l'auto.



Il cellulare che squillava a vuoto ha portato alla scoperta del cadavere di Piero Tevere. I familiari avevano presentato denuncia e avevano chiamato il cellulare del congiunto in modo che i carabinieri individuassero la cella da cui proveniva il segnale. Una volta giunti nelle vicinanze, il telefono è stato fatto ancora squillare fino a udire il rumore che proveniva dal bagagliaio della vettura, posteggiata in un parcheggio del quartiere Falchera.



Secondo i primi accertamenti effettuati dai carabinieri, Tevere sarebbe però stato ucciso altrove e poi messo nel bagagliaio dell'auto in cui è stato ritrovato.