Torino,rapina con spray urticante

- Sei persone sono dovute ricorrere alle cure ospedaliere dopo una rapina a una tabaccheria di Mazzé (Torino) nella quale i criminali hanno utilizzato dello spray urticante per rendere più agevole la propria fuga. I vigili del fuoco hanno verificato tuttavia che non si tratta di una sostanza pericolosa per la salute. I quattro malviventi con passamontagna e due fucili hanno asportato alcune migliaia di euro in contanti, valori bollati e sigarette.