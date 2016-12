Arriva la neve e paralizza il NordDomenica il maltempo si sposta al Sud

Torino sotto la neve, bloccata la A6 - Sabato mattina Torino si è trovata imbiancata per la prima volta nella stagione. Pesanti disagi si sono registrati alla viabilità nel basso Piemonte e in Liguria, con code sull'autostrada A6 Torino-Savona di 14 chilometri. In Liguria nella mattinata di sabato è stato dichiarato il "codice nero" sulla A6 con blocco di mezzi pesanti e leggeri. Disagi anche alla circolazione ferroviaria, mentre il forte vento ha fatto crollare un grosso pino su un asilo nell'Imperiese senza provocare feriti. Neve anche su Lombardia, Veneto e Trentino - Nevicate eccezionali per il periodo dell'anno anche sulle montagne di Lombardia, Veneto e Trentino, che salvano così la stagione sciistica dopo un inverno mai così secco negli ultimi decenni. Nevica a Cortina d'Ampezzo e sulle altre località del Cadore oltre i 600 metri e in Trentino oltre i 500. Una nevicata storica, che ha riportato valori consistenti di neve sulle montagne proprio sul finire dell'inverno: il manto nevoso al suolo, sulle Dolomiti, ora supera il valore medio stagionale degli ultimi trent'anni. Proprio sulle Dolomiti d'Ampezzo, venerdì sera i tuoni hanno accompagnato una copiosa nevicata, un fenomeno del tutto inusuale che ha lasciato a terra una quarantina di centimetri di manto bianco in poche ore. Disagi sulla statale 51 di Alemagna, soprattutto in direzione nord, a causa di diversi veicoli fermi, di traverso, privi di catene o pneumatici da neve. In Piemonte il termometro tocca i -15 - L'aria polare, con intensi flussi umidi, che venerdì sera ha fatto ingresso nel Mediterraneo, ha causato un brusco calo delle temperature, con il termometro che in Piemonte, sulle Alpi Marittime, è sceso fino a -15. Abbondanti le nevicate su Alpi e Prealpi sopra i 500 metri, con la collina di Torino che non è rimasta paralizzata soltanto grazie al pronto intervento di mezzi spazzaneve e spargisale.

Forti piogge e disagi in Lombardia - A Milano per le forti piogge il fiume Seveso è esondato e solo l'attivazione del canale scolmatore ha evitato che l'ospedale di Niguarda si allagasse. Rallentamenti sulle strade in provincia di Varese, nella zona del Lago Maggiore e in provincia di Sondrio, dove una slavina ha causato l'interruzione della statale 36 del Lago di Como.



Numerosi black out in Piemonte e Lombardia - L'Enel è intervenuta con una task force di 500 uomini e 250 mezzi, tra Piemonte e Lombardia, per far fronte ai black out causati da vento e neve soprattutto nell'Alessandrino e in provincia di Novara.



Tra sabato e domenica il maltempo si sposta al Sud - La perturbazione nella notte tra sabato e domenica interesserà anche l'Italia meridionale. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso venerdì per temporali, neve e venti forti al centro-nord.



L'avviso prevede, dalla tarda serata di sabato, precipitazioni a carattere temporalesco accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, forti raffiche di vento e locali grandinate, su Campania e Basilicata, in estensione a Puglia e Calabria. Le stesse precipitazioni persisteranno, inoltre, ancora domenica, su Lazio e Umbria.