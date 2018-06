Appendino: "Fatti di Piazza San Carlo? Ho fiducia in magistratura"

"Ho fatto una scelta come devono fare tutte le istituzioni. Ho il massimo rispetto per il lavoro della magistratura, mi difenderò nel processo e non dal processo". Lo ha detto il sindaco di Torino, Chiara Appendino, rispondendo a una domanda sulla richiesta di rinvio a giudizio per i fatti di piazza San Carlo. "Rispetto il lavoro che viene fatto, i fatti di piazza San Carlo sono noti. E quindi c'è fiducia nella magistratura".