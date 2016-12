Anziana uccisa, preso l'assassino

08:29 - Dopo tre mesi di indagini è stato arrestato il presunto assassino di Rosa Milani, l'anziana uccisa il 12 settembre a Oleggio, nel Novarese, dopo aver sorpreso un ladro in casa. In manette è finito Salvatore Stentardo, 58 anni, evaso due giorni prima dal regime di semilibertà nel carcere di Novara: per i carabinieri sono sue le tracce trovate sul luogo del delitto. L'uomo è stato fermato a Bologna, a casa di un'amica che gli aveva dato rifugio.