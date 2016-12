Anziana uccisa in casa a Torino per 15 euro, arrestato giovane romeno

21:47 - Morire per 15 euro. È successo a Margherita Crivello, la pensionata 77enne trovata agonizzante sulla soglia della sua casa a Torino e poi deceduta il 17 dicembre scorso. L'anziana sembrava morta in seguito a una caduta, ma era stata in realtà aggredita e uccisa da Mihaita Stanescu, un 18enne romeno residente nel campo nomadi abusivo di Lungostura Lazio. Il ragazzo è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale.

Il giovane romeno ha confessato agli inquirenti di aver avvicinato l'anziana offrendosi di aiutarla a portare in casa le borse della spesa. Una volta entrati, il ragazzo avrebbe spintonato la donna per rubarle la borsa, che conteneva 15 euro e un cellulare. La pensionata sarebbe morta in ospedale dopo qualche ora di agonia.



Il giovane, che ha aggiunto di non sapere che fosse morta, è stato incastrato dal cellulare della vittima, che ha acceso qualche giorno dopo, utilizzandolo con un'altra scheda sim. Inoltre, un'impronta del suo dito anulare è stata trovata su un frammento di un bicchiere rinvenuto a terra vicino alla vittima agonizzante.



Gli inquirenti stanno proseguendo le indagini per verificare se il 18enne sia l'autore di altri colpi avvenuti nella zona.