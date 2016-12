Allerta meteo per Liguria e Toscana In Piemonte evacuate 50 famiglie

Allerta Piemonte, famiglie evacuate a Gavi - E' Gavi il comune dell'Alessandrino più colpito dall'ondata di maltempo che si sta abbattendo su tutto il Piemonte. Nella serata di martedì è cominciata l'evacuazione - per il rischio frane - di alcune famiglie, una cinquantina di persone in tutto, residenti a ridosso della collina dell'antica Fortezza del Barbarossa. La Protezione civile ha allestito in paese un centro di accoglienza.



Liguria, oltre 200mm di pioggia nell'Imperiese - A poche ore dall'Allerta emanato dalla Protezione civile regionale, in provincia di Imperia sono caduti oltre 100mm di pioggia. Toccati i 210mm a Sella di Gouta, nel Sanremese.



Il vento ha invece sferzato il Levante ligure. Lo scirocco soffia a 122 km/h nello spezzino.



Genova, disagi in aeroporto - Forte vento, pioggia battente e scarsa visibilità hanno costretto il pilota del volo da Monaco LH1944 Lufthansa in arrivo all'aeroporto di Genova a dirottare su Torino. L'aereo in partenza per Monaco di Baviera è stato così cancellato e i 40 passeggeri assistiti sui voli successivi.



Sanremo, scuole chiuse - Scuole chiuse, mercoledì, a Sanremo e in altri Comuni della provincia di Imperia, a causa dell'Allerta. In concomitanza col peggioramento delle condizioni Meteo, a Sanremo è diventata esecutiva l'ordinanza emessa lunedì dal sindaco, Alberto Biancheri, che prevedeva la chiusura delle scuole, dei servizi educativi del territorio comunale e dei mercati rionali in caso di Allerta 2.



Anche in Maremma niente scuola - Istituti chiusi, mercoledì, anche in molti comuni della Maremma a causa dell'allerta meteo delle prossime ore. La decisione è stata presa dal comitato di sicurezza riunito alla Protezione civile. Le scuole rimarranno quindi chiuse nei comuni di Capalbio, Orbetello, Sorano, Pitigliano, Manciano, Magliano in Toscana, Santa Fiora, Scansano, Monte Argentario.



A Milano si monitorano Seveso e Lambro - I fiumi Seveso e Lambro sono sotto monitoraggio: il centro meteo della Regione Lombardia ha emesso un avviso di "moderata criticità" per le condizioni del tempo e l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli, ha quindi convocato l'Unità di crisi per l'emergenza dei fiumi Seveso e Lambro.



Possibili problemi anche a Fiumicino - Dopo l'allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale, che riguarda anche il territorio del Comune di Fiumicino, si è svolta una riunione operativa presso la sede di via Portuense a cui hanno partecipato il Sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, il comandante della Polizia Locale, il delegato della Protezione Civile e i responsabili degli uffici interessati. Nella riunione sono state valutate misure di prevenzione, in considerazione del fatto che lo scorso fine gennaio le zone di Isola Sacra e de Le Vignole, a maggior rischio idrogeologico, furono colpite da una grave alluvione, con centinaia di abitazioni allagate.