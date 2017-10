29 ottobre 2017 21:46 Allarme roghi in Val di Susa: già 600 gli evacuati, tra cui 180 anziani da una casa di riposo Non si fermano le fiamme che stanno devastando ampie aree del Piemonte. Roghi anche a Varese, nel Parco del Campo dei Fiori, dove è a rischio lʼosservatorio astronomico

I circa 180 ospiti di una casa di riposo a Susa (Torino) sono stati evacuatii per le conseguenze degli incendi che continuano da giorni a infuriare sulle montagne. Nel capoluogo piemontese inoltre è già stato predisposto in via preventiva un centro di accoglienza capace di ospitare duecento persone. In mattinata nella zona del Seghino sono state sentite due forti esplosioni, probabilmente riconducibili a vecchi ordigni bellici sprofondati nel terreno.

In totale nella zona della Valle di Susa sono ormai quasi oltre seicento le persone evacuate: oltre agli anziani ospiti della casa di riposo di Susa, dall'abitato di Mompantero, dove il forte vento ha riattizzato dei focolai che sembravano essere sotto controllo, sono state allontanate almeno 450 persone, ed evacuazioni sono state disposte anche dall'abitato di Venaus.



Otto pompieri intossicati in Val di Susa - Otto vigili del fuoco hanno fatto ricorso a cure mediche in ospedale a Susa dopo essere rimasti intossicati dal fumo degli incendi mentre operavano nella zona di Mompantero. Le loro condizioni non preoccupano i sanitari.



Biella, bloccato un sospetto piromane - Mentre le fiamme continuano a divorare vaste aree di boschi in diverse zone della regione, un sospetto piromane è stato bloccato dai carabinieri in provincia di Biella, in località Prera. L'intervento è stato eseguito durante i sopralluoghi seguiti allo spegnimento di un incendio divampato in zona. Nei dintorni della città, sono andate a fuoco ampie aree di bosco a Sordevolo, in zona San Grato e Prera, dove è stato rintracciato il sospetto.

Continua a bruciare il Piemonte, evacuata casa di riposo a Susa LaPresse 1 di 20 LaPresse 2 di 20 LaPresse 3 di 20 LaPresse 4 di 20 LaPresse 5 di 20 LaPresse 6 di 20 LaPresse 7 di 20 LaPresse 8 di 20 LaPresse 9 di 20 LaPresse 10 di 20 LaPresse 11 di 20 LaPresse 12 di 20 LaPresse 13 di 20 LaPresse 14 di 20 LaPresse 15 di 20 LaPresse 16 di 20 Ansa 17 di 20 Ansa 18 di 20 Ansa 19 di 20 Ansa 20 di 20 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Roghi in Lombardia, 15 evacuati - Le fiamme non danno tregua neanche in Lombardia, dove quattro incendi tengono impegnati da giorni decine di vigili del fuoco e circa 160 volontari antincendi boschivi. Il più esteso è quello nel varesotto e comprende anche il parco regionale Campo dei Fiori, dove 15 persone sono state fatte evacuare durante la notte, quindi nel comasco, in particolare a Tavernerio, in provincia di Sondrio a Forcola e nel bresciano a Tremosine. L'assessore alla Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione della Regione Lombardia, Simona Bordonali ha detto che sono in arrivo 4 canadair dall'estero. "La Regione Lombardia sta facendo la propria parte e sta collaborando con gli enti a tutti i livelli - ha detto l'assessore - con i quattro Canadair in arrivo dall'estero con cui confidiamo di domare le fiamme. Ringrazio tutte le persone impegnate nelle attività di spegnimento".

Varese, bruciano i boschi del Parco Campo dei Fiori Vigili del Fuoco 1 di 10 Vigili del Fuoco 2 di 10 Vigili del Fuoco 3 di 10 Vigili del Fuoco 4 di 10 Vigili del Fuoco 5 di 10 Vigili del Fuoco 6 di 10 Vigili del Fuoco 7 di 10 Vigili del Fuoco 8 di 10 Vigili del Fuoco 9 di 10 Vigili del Fuoco 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci