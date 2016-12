Allarme bomba dopo una telefonata al 112, evacuata la Mole Antonelliana a Torino

L'evacuazione si è svolta con ordine e la zona è stata messa in sicurezza con transenne. Di recente era stato registrato un altro allarme anche all'aeroporto di Caselle, a bordo di un aereo in partenza per Roma, ma in quel caso si rivelò falso.



Nuovo allarme bomba: dopo la Mole un centro commerciale - Secondo allarme bomba nel giro di poche ore. Una telefonata anonima al 113 ha annunciato la presenza di un ordigno nel centro commerciale Le Gru, al confine tra Grugliasco e Torino. "Scoppierà alle 14", ha detto una persona anonima alle forze dell'ordine. Il sopralluogo effettuato dagli artificieri ha dato però esito negativo. L'operazione è stata fatta, spiega il Comando provinciale dell'Arma, nella massima discrezione, senza evacuare la struttura, per non seminare il panico tra le centinaia di persone che affollano il centro per i regali di Natale.