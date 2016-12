Alessandria, trovato 14enne sparito

00:43 - E' stato ritrovato, e sta bene, un biker 14enne di cui non si avevano più notizie dal pomeriggio in provincia di Alessandria. Con la sua mountain bike si era perso tra i sentieri, nella zona di Borghetto Borbera. A dare l'allarme erano stati i genitori, che non riuscivano a mettersi in contatto con lui neppure con il cellulare. Il giovane, con il buio, si era spaventato e aveva cercato di tornare a casa a piedi, ma si era perso tra i sentieri.