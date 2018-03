Alessandria, prof picchiata dai bulli: "Poi mi hanno chiesto scusa"

La professoressa picchiata dai suoi alunni del primo anno in una scuola superiore di Alessandria minimizza la "bravata" dei ragazzi ("si sa come sono fatti, l'importante è che non lo facciano più"), dice che li perdona e assicura che gli studenti le hanno chiesto scusa. "Erano in dieci - dice -, mi hanno circondata e poi si sono divertiti a prendermi in giro ma sono stati richiamati. E' successo una volta sola: hanno avuto la loro punizione".