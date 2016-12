Alessandria, piccolo aereo da turismo cade dopo il decollo: undici feriti

Un aereo da turismo è precipitato mentre era ancora in fase di decollo dall'Aeroclub di Casale Monferrato, nell'Alessandrino. Nell'incidente sono rimaste ferite undici persone: si tratta del pilota e di dieci paracadutisti dilettanti che si trovavano a bordo. Non ci sono vittime. Secondo alcune testimonianze, il velivolo ha improvvisamente perso quota subito dopo essersi staccato da terra.

Il velivolo, un Smg-92 Turbo Finist monomotore, avrebbe avuto un guasto improvviso proprio al momento del decollo: una nuvola di fumo - raccontano i testimoni - è uscita dal motore. Non c'era più tempo per la frenata, il pilota, Marco Agugliaro, 34 anni, ha tentato un atterraggio di fortuna nei campi vicino all'aeroporto. L'aereo ha toccato un filare di alberi e si è abbattuto con un tonfo sul terreno: tutti, il pilota ed i 10 paracadutisti, tra i quali anche tre valdostani, hanno riportato fratture o contusioni nell'urto.



Allo scalo casalese è scattato immediatamente l'allarme e sul posto sono arrivate i Vigili del fuoco e le ambulanze. I due feriti più gravi sono stati con l'elicottero del 118 al Cto di Torino: il pilota guarirà in 60 giorni, ha riportato un trauma polmonare e la frattura di una caviglia. Nell'ospedale specializzato è stato ricoverato anche, con una prognosi di 30 giorni, un paracadutista di 19 anni. Gli altri feriti sono stati portati agli ospedali di Casale Monferrato, Alessandria e Pavia. A Casale è arrivato un ispettore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del volo (Ansv), che ha aperto un'inchiesta sull'incidente.



Aveva superato la revisione giovedì - L'aereo era al 13/o volo della giornata, su un totale di 25 previsti. L'ipotesi più probabile è un guasto al motore: una nuvola di fumo bianco si è levata dal velivolo subito il decollo. Il pilota ha tentato un atterraggio di fortuna nei campi, senza riuscirvi. L'Smg-92 Turbo Finist aveva superato la revisione giovedì. Trasportava, per conto di un club di Casale, 10 paracadutisti ad un'altezza di 4.500 metri da cui viene effettuato il lancio.