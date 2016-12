Alessandria, maxi-incidente in statale Coinvolte tre auto: 3 morti e 2 feriti

19:25 - Tre persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto in provincia di Alessandria. Tre auto si sono scontrate lungo la statale 10, nel territorio di Pontecurone. Lo schianto, secondo quanto accertato dalla polizia stradale, è dovuto a un sorpasso avvenuto in curva.

I tre veicoli si sono scontrati tra Pontecurone e Voghera. Secondo una prima ricostruzione, all'uscita di una curva una Mini ha effettuato un sorpasso: prima ha sfiorato una Opel Corsa, poi ha centrato in pieno, ribaltandosi, una Kia che si era appena immessa nella strada.



La Mini si è ribaltata e i due occupanti sono morti sul colpo. Morta anche la persona che viaggiava sulla Kia. Soltanto lievi ferite per le due persone a bordo della Opel Corsa. Anche loro però per precauzione sono state portate all'ospedale di Tortona.