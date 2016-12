Alessandria, in ospedale operatrice taglia per errore pezzo di dito a una neonata

All'Ospedale Civile di Alessandria un'operatrice socio-sanitaria ha tagliato per errore una falange e mezzo a una neonata . E' accaduto mentre stava rimuovendo la garza con cui la farfalla della flebo era fissata alla manina. Trasportata d'urgenza al Regina Margherita di Torino, i medici hanno tentato di riattaccare la parte recisa ma c'è stato il rigetto. L'episodio risale a due giorni dopo la nascita, avvenuta il 26 maggio.

La piccola, secondo quanto pubblicato sulle pagine locali dal quotidiano La Stampa, aveva avuto problemi di glicemia che avevano richiesto cure tempestive.



L'operatrice sanitaria è stata denunciata ai carabinieri per lesioni personali gravissime e colpose dal padre della bimba, di origine uruguayana come la moglie, mentre l'azienda ospedaliera, che ha espresso rammarico per la vicenda, ha segnalato l'accaduto all'autorità giudiziaria.