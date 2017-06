Alessandria, fermata 26enne per legami sospetti con gruppo jihadista

Una 26enne milanese è stata fermata dalla Digos di Alessandria per legami sospetti con il gruppo Hayat Tahrir al-Sham, "Organizzazione per la liberazione del Levante". La ragazza vive a Tortona con alcuni parenti e secondo l'accusa si sarebbe radicalizzata per diventare una "foreign fighters". "Non ho ancora avuto modo di conoscere il contenuto degli atti - dice il difensore -, restiamo in attesa di sapere quando sarà fissata l'udienza di convalida".