Alessandria,accoltella ex fidanzata

Un litigio con l'ex convivente è sfociato quasi in tragedia, quando un uomo per gelosia ha accoltellato a una gamba una giovane donna. E' successo ad Alessandria. La vittima, sudamericana di 24 anni, è stata giudicata guaribile in dieci giorni, mentre l'uomo, un connazionale di 26 anni, è stato arrestato dalla polizia. Per ora è accusato di atti persecutori e lesioni.