Alessandria, 43enne trovata morta in casa: carabinieri indagano

Il cadavere di una 43enne è stato trovato nella sua abitazione, ad Alessandria. A dare l'allarme il fratello dell'ex compagno, che non riuscendo a mettersi in contatto è andato a cercarla nell'appartamento in cui viveva, in un quartiere residenziale della città piemontese. I carabinieri, intervenuti sul posto con 118 e vigili del fuoco, non escludono nessuna ipotesi, anche se al momento la più probabile sembra essere quella dell'incidente.