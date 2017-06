Alcolici d'asporto vietati a Torino, pugni a una commissaria durante i controlli

In piazza Santa Giulia, dove già alla fine della settimana scorsa la presenza delle forze dell'ordine era stata contestata, è stata schierata, prima del tramonto, una cinquantina di agenti della polizia e della polizia. Il caos è scoppiato quando il contingente è ripartito, lasciando in piazza pochi funzionari.



Due commissari di polizia, un uomo e una donna, sono stati circondati e malmenati. Sono stati fatti immediatamente tornare gli agenti mobilitati prima e ci sono state cariche. Urla, spintoni e colpi tra i manifestanti e le forze dell'ordine, mentre molti clienti di bar e ristoranti scappavano via o si rifugiavano all'interno dei locali.



Negli scontri sono rimasti feriti quattro agenti, uno colpito con una bottigliata in faccia, altri tre con lesioni più lievi. Per terra bicchieri, bottiglie e piatti in frantumi, sedie e tavoli rovesciati. Due manifestanti sono stati fermati dalla polizia. Solo dopo le 23, quando le forze dell'ordine hanno lasciato la piazza, è tornata la calma. Ma in molti locali i clienti se ne erano già andati.



Gli incidenti di questa sera seguono di 72 ore l'aggressione ai carabinieri in un altra zona della movida, i Murazzi del Po. Nella notte tra sabato e domenica, per impedire i controlli a due venditori abusivi di bibite, una cinquantina di giovani, fra i quali anche alcune donne, avevano accerchiato i militari, qualcuno li aveva spintonati e strattonati per la divisa.