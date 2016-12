7 febbraio 2015 Al funerale di Elena Ceste la lettera dei figli: "Ci hai lasciato in buone mani" Rose bianche sulla bara della donna. La figlia più grande dal pulpito: "Nessuno è più ricco di noi ad avere avuto un tesoro di mamma come te" Tweet google 0 Invia ad un amico

13:51 - "Nessuno è più ricco di noi ad avere avuto un tesoro di mamma come te". Lo ha detto dal pulpito della chiesa di Govone (Cuneo) la figlia più grande di Elena Ceste, durante i funerali della donna. La ragazzina, che frequenta la prima superiore, ha poi affidato allo zio Danilo la lettura di una lettera scritta con i tre fratelli più piccoli. "Cresceremo sapendo che ci hai lasciato in buone mani", hanno scritto i ragazzi.

I quattro figli sono stati affidati alla famiglia della donna scomparsa a gennaio dell'anno scorso e trovata morta in un canale vicino a casa ad ottobre. "Ora sei un angelo che ci segue - è un altro passaggio della lettera dei figli - che ci illumina la via del cammino. Abbiamo pianto tanto e ancora oggi consola noi e tutti quelli che ti hanno voluto bene".



"Ogni lacrima diventi un bacio per Elena", ha poi aggiunto dal pulpito lo zio Danilo, marito della sorella di Elena Ceste. "Aiuteremo i tuoi piccoli a diventare grandi - ha aggiunto rivolgendosi direttamente alla cognata morta - consapevoli della tua vicinanza".



Funerali nel paese di Elena sotto la neve - La cerimonia d'addio alla donna si è svolta nel paese di origine di Elena. Sopra la bara della donna, entrata in chiesa sotto la neve, un cuscino di rose bianche. In prima fila c'erano i genitori di lei e, in lacrime, i quattro figli. A celebrare le esequie il parroco di Govone, don Giacomo Tibaldi, e don Roberto Zappino, il parroco di Motta di Costigliole frequentata dalla donna.



Anche il nome del marito sugli avvisi funebri - Anche il nome del marito di Elena, Michele Buoninconti, in carcere da una settimana con l'accusa di omicidio, è stato apposto sugli funebri di Elena Ceste. La famiglia di Elena ha scelto di citare sui manifesti che annunciano i funerali anche il nome del coniuge.



"E' mancata all'affetto dei suoi cari Elena Ceste - si legge -. Ne danno il doloroso annuncio: il marito, i figli, la mamma Lucia, il papà Franco, la sorella Daniela, il cognato Danilo, nipoti e parenti tutti". Vietato le riprese televisive dentro la chiesa.