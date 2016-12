Aeromodello impazzito lo colpisce, uomo grave nel Novarese

20:15 - Un aeromodello fuori controllo ha centrato un uomo di 54 anni, che stava ammirando le sue evoluzioni in cielo nel Novarese, ferendolo in modo grave. E' accaduto a Sozzago, nell'area adibita alle acrobazie di questi aerei in miniatura radiocomandati. Il modellino lo ha centrato in pieno volto, procurandogli un grave trauma cranico, e tranciandogli due dita di una mano con cui tentava di ripararsi. Soccorso dal 118, è ricoverato ora in rianimazione.