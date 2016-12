Addio a Michael, 17enne con distrofia muscolare che incontrò il Papa

In ospedale è stato sottoposto ad una delicata operazione, ma il ragazzo, le cui condizioni erano critiche, non ce l'ha fatta.



Affetto da distrofia muscolare fin da bambino, da diversi anni era costretto sulla sedia a rotelle. Condizione che non aveva minato la sua determinazione. Tifosissimo del Milan, aveva dentro di sé una forte voglia di vivere e di lottare. Negli anni passati si era impegnato a fondo per abbattere le barriere architettoniche nel condominio in cui abita la famiglia e nel suo quartiere.



"Michael era un ragazzo speciale: nonostante la malattia degenerativa, non si è mai arreso", racconta Raffaele De Santis, amico e presidente dell'associazione Santa Monica che nel 2013 lo aiutò ad incontrare Papa Francesco. "E' stato il suo coraggio - aggiunge - a spingerci a lottare per lui".



Il giovane non ha mai smesso di lottare. "La sua forza - prosegue De Santis - ci ha spinto a ottenere per lui e la sua famiglia una casa popolare, un lavoro per il compagno della madre, un ascensore per raggiungere il primo piano. Ha ricevuto la prima comunione e la cresima, è voluto andare a Roma per incontrare il Papa, che ha stupito per la sua forza e determinazione. Ultimamente combatteva dolori fortissimi, causati dall'aggravarsi della malattia".



Oltre ai genitori, Michael lascia tre sorelle e due fratelli. Tra i primi a recarsi in ospedale, appena saputo della sua morte, il vescovo di Pinerolo Piergiorgio Debernardi, che in questi ultimi anni aveva conosciuto il ragazzo e gli era stato vicino.