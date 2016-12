Abusò di una bimba, ora è docente di ruolo in una scuola media di Torino

09:26 - Condannato per abusi nei confronti di una bimba di sette anni, insegna oggi matematica in una scuola media statale di Torino. Con un contratto che molti sognano: docente di ruolo, dieci anni dopo la condanna in primo grado a 3 anni e 6 mesi di carcere, ridotta a un anno e 8 mesi in Appello, dove ha patteggiato. La famiglia della vittima, attraverso il legale, non ci sta e denuncia la drammatica storia: "E' una vergogna".

Come racconta Il Giornale, gli abusi si registrarono nell'estate del 1998 in un kinderheim di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. La piccola, oggi 22enne, trovò subito il coraggio di raccontare tutto ai genitori, e scattò la denuncia.



Ci vollero però anni per arrivare a una sentenza. E anche dopo il pronunciamento dei giudici e il mancato pagamento della provvisionale da 27mila euro, la carriera del prof non si fermò. Fino alla firma in calce al contratto a tempo indeterminato.



"E' una vergogna durata troppo a lungo - tuona il difensore Roberto Ponzio al quotidiano di via Negri - E' scandaloso che questo signore abbia trovato un posto di lavoro a carico del contribuente, per di più nel delicatissimo mondo dell'educazione. La mamma della vittima è venuta molte volte nel mio studio per chiedermi conto dei troppi perché senza risposta che l'hanno mortificata: perché questo signore non abbia fatto un giorno di galera, perché la sentenza sia arrivata così tardi, perché lui non si sia mai occupato del processo e delle nostre richieste".



Solo qualche settimana fa, a 16 anni dagli abusi e a sette dal patteggiamento, il prof di matematica ha saldato il suo debito con la vittima.