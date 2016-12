A26, una bimba di tre anni dimenticata in autogrill dai genitori: ritrovata dalla polizia

Una bimba di 3 anni è stata dimenticata in Autogrill dai genitori, convinti che la piccola fosse salita sull'auto degli amici con cui stavano andando in vacanza. Trovata in lacrime, è stata presa in consegna dalla polizia stradale. "Era così spaventata che non voleva nemmeno parlare", ha riferito un soccorritore. Arrivati a Savona, i genitori hanno contattato il numero unico di emergenza e dopo un paio d'ore hanno potuto riabbracciare la figlia.