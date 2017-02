Maria Teresa Furci, dirigente dell’IC Racconigi in Borgo San Paolo, a Torino, non sa più come trovare un docente di sostegno. Per questo ha deciso di appellarsi a Facebook. "AAA cercasi docenti di sostegno per la scuola primaria. Le graduatorie sono esaurite e anche le domande di messa a disposizione. Chi è in possesso del titolo di accesso (diploma magistrale abilitante oppure laurea in Scienze della formazione primaria) e ha voglia di lavorare a Torino presso l’IC Corso Racconigi mi scriva in privato. Grazie".