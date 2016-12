00:34 - Vandali in azione nel cimitero di frazione Rodallo di Caluso. Il bilancio è di un marmo danneggiato, un vetro rotto in una tomba di famiglia e la rottura del sensore per l'apertura automatica del cancello. Non risulta che sia stato rubato del rame, utilizzato per le coperture delle tombe di famiglia, o dell'altro metallo. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Chivasso.