Valanga sulle Alpi Graie: muore uno scialpinista di 33 anni, grave un altro

18:05 - Due scialpinisti sono stati travolti da una valanga sulle Alpi Graie, in Piemonte. Uno è morto, mentre l'altro è in gravi condizioni. I due stavano percorrendo la via normale che conduce a punta Ciamarella, nelle Valli di Lanzo a 3.200 metri di altitudine, quando si è staccata una grossa valanga. Sul posto le squadre del soccorso alpino con due elicotteri.

La vittima è Enrico Cerro, 33 anni, di Collegno (Torino). Faceva parte di una comitiva di cinque scialpinisti, tutti italiani. Uno solo è rimasto illeso, tre sono stati tutti trasportati al Cto: il più grave, che vi e' giunto in elicottero, ha riportato la frattura del bacino e la lussazione di una spalla, ma non è in pericolo di vita.



A dare l'allarme era stato un escursionista che si trovava più in basso e che ha visto staccarsi il vasto fronte della valanga. Il soccorso alpino è riuscito a estrarre la vittima dalla neve, ma non c'è stato nulla da fare.