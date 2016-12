00:26 - Un bellunese di 51 anni è morto scivolando per decine di metri lungo il pendio di un bosco in Valpiana, nei pressi di Arsiè, mentre andava alla ricerca di funghi assieme ad amici. L'uomo stava ridiscendendo il ripido versante che porta a Lamon quando è scivolato nel bosco reso instabile dalle piogge. I soccorsi sono stati chiamati dagli amici. L'uomo subito trasportato in ospedale è morto per i diversi traumi riportati.