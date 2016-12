21:01 - A maggio aveva bruciato viva, dopo averla accoltellata, la fidanzatina Fabiana Luzzi, di appena 16 anni. Davide M., 18 anni compiuti da poco, ha tentato di impiccarsi nel carcere minorile di Torino. A salvarlo sono stati gli agenti della polizia penitenziaria. Lo rende noto il sindacato Osapp. Trasportato in ospedale, il giovane non è in pericolo di vita.