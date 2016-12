Travolge e uccide donna, poi si dà alla fuga: automobilista ricercato a Torino

14:47 - Una 56enne è morta in un incidente stradale avvenuto nella notte alla periferia sud di Torino; gli occupanti dell'auto che presumibilmente ha causato lo schianto sono fuggiti e hanno abbandonato il veicolo, una Lancia K, che al momento non risulta rubata. La vittima viaggiava su una Dr5 con il marito, rimasto illeso, e con il padre, ferito in modo lieve. La polizia municipale sta cercando testimoni per ricostruire la dinamica dello schianto.